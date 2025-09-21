Lazio, sale l'attesa per il derby: migliaia di tifosi biancocelesti a Ponte Milvio - FT & VD

Poco meno di due ore al fischio d’inizio del derby della Capitale. Lazio e Roma sono pronte a scendere in campo nella prima stracittadina della stagione in un Olimpico gremito. Saranno più di 37.000 i tifosi biancocelesti presenti e già dal mattino in migliaia si sono riversati a Ponte Milvio.

Cori, striscioni e fumogeni accompagneranno l'entrata dei supporter allo stadio prima dell'inizio del match.

