Lazio, Sarri esalta i tifosi: "Amore unico per la maglia. L'ho visto solo qui"

Nella conferenza stampa alla vigilia del derby tra Lazio e Roma, Maurizio Sarri ha elogiato i tifosi biancocelesti, esaltandone la passione e l'attaccamento alla squadra.

"Nella stragrande maggioranza numerica i tifosi della Lazio sono persone anche molto pazienti. Poi ci può essere una frangia che lo è meno. Li accomuna un amore smisurato per questa maglia, in tanti anni di calcio l'ho visto solo qui e a Napoli. Questo è il motivo per cui da fuori si fa fatica a capire, quando ci sei dentro ti invade. Vedi proprio un attaccamento e un amore viscerale per la maglia, questo è importantissimo. Sarebbe fondamentale riuscire ad attaccare ai giocatori questo senso d’appartenenza, nel calcio attuale non è semplice, ma sarebbe molto gradito…".

