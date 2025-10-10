Lazio, Sarri verso l'Atalanta: "Squadra fortissima anche con Juric"
Ai canali ufficiali della società, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato della prossima giornata di campionato al rientro dopo la sosta. La formazione biancoceleste, infatti, volerà a Bergamo per affrontare l'Atalanta di Juric. Di seguito le sue parole: "Atalanta? È molto in linea, cambia nei dettagli da Gasperini a Juric. Non ci sono stati grossi cambiamenti, è una squadra fortissima con un parco attaccanti di grande qualità".
