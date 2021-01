Lazio, Sassuolo seconda vittima preferita di Milinkovic. E ora l'Atalanta...

La Lazio batte il Sassuolo e sale a quota 34 punti in classifica. In assenza di Luis Alberto è Milinkovic a prendere per mano la manovra della squadra di Inzaghi e anche a togliere le castagne dal fuoco nel momento più complicato. Del serbo è lo stacco imperioso che pareggia il gol iniziale di Caputo, prima che il solito Immobile completi la rimonta. Per il Sergente è il terzo gol totale al Sassuolo, diventata la sua seconda vittima preferita. Le prime due reti erano arrivate il 25 febbraio del 2018, quando al Mapei Stadium la Lazio si impose 3-0 (doppietta di Milinkovic e Immobile). Milinkovic ha fatto meglio soltanto contro l'Atalanta con cui ha realizzato 4 gol in campionato e 1 nella finale di Coppa Italia del 15 maggio 2019. All'orizzonte ci sono proprio due sfide contro i bergamaschi (mercoledì in Coppa Italia e domenica in campionato), chissà che Sergej non voglia incrementare il bottino.