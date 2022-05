Lazio, senti Buffon: “Vicario e Carnesecchi mi hanno impressionato”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal Chiostro di Santa Maria Novella a Firenze, dove ieri sera si sono festeggiati i 20 anni dell’attività della Fondazione Niccolò Galli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, il portiere del Parma e leggenda del calcio italiano Gianluigi Buffon. Tra i tanti temi trattati, l'estremo difensore campione del mondo nel 2006 ha espresso un suo giudizio su due dei portieri italiani che quest'anno hanno fatto la differenza. Entrambi sono finiti nella lista dei desideri della Lazio per il dopo Strakosha. Si tratta di Guglielmo Vicario, di proprietà del Cagliari ma in prestito all'Empoli, e Marco Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta ma in prestito alla Cremonese. Queste le parole di Buffon: "Tra i giovani mi ha impressionato Vicario, mi è piaciuto tanto. In Serie B ho trovato Carnesecchi, un portiere di grande avvenire. E gli altri li conoscevamo già".