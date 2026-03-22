Lazio, Taylor a Dazn prima del Bologna: "Ecco cosa ci chiede Sarri"
22.03.2026 14:40 di Simone Locusta
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna - Lazio, gara valida per la trentesima giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn il nuovo arrivato Kenneth Taylor. Ecco di seguito le parole del calciatore biancoceleste.
"Il mister chiede a tutti di dare il massimo, chiede tanto. A me in particolare chiede di aiutare in fase difensivo e ce la sto mettendo tutta".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.