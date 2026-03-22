Lazio, Taylor stende il Bologna: agganciato l'ottavo posto in classifica
22.03.2026 17:00 di Christian Gugliotta
La doppietta di uno straordinario Kenneth Taylor regala alla Lazio il successo sul Bologna. Dopo i successi contro Sassuolo e Milan, i biancocelesti confermano l'ottimo momento di forma, strappando altri tre punti al Dall'Ara grazie a un'ottima prova corale. Con questo successo, la squadra di Sarri sale a quota 43 punti e sorpassa i rossoblù in classifica, agganciando l'ottavo posto.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.