Lazio - Torino, Cairo contro la dirigenza biancoceleste a fine gara - VIDEO

Una partita incredibile quella dell'Olimpico tra Lazio e Torino condita da errori arbitrali e sviste e che ha sancito la salvezza per la compagine di Nicola e la retrocessione per il Benevento di Pippo Inzaghi. Soprattutto nel finale la tensione è salita alle stelle e al triplice fischio il patron dei granata Urbano Cairo si è scagliato contro la dirigenza della Lazio. Questo ha costretto la sicurezza a scortare via il numero uno del Toro che ancora una volta ha confermato i rapporti tesi che ci sono tra le due società da ormai tutta la stagione.

QUI PER IL VIDEO

Lazio ferma al palo, il Toro alza il fortino e resta in Serie A

MOVIOLA - Lazio - Torino: Fabbri male, Aureliano peggio. Una serie di nefandezze

TORNA ALLA HOME