Lazio, torna il gol al Dall'Ara in campionato. Non si segnava da...
22.03.2026 17:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio torna a segnare al Dall'Ara in campionato. Il gol di Taylor (poi doppietta) ha sfatato un tabù che ormai durava da diverse stagioni, precisamente da quella 2019/20. Era il 6 ottobre 2019, un totale di 2359 giorni senza reti in trasferta in Serie A contro il Bologna. L'ultima l'aveva realizzata Ciro Immobile, nella gara terminata sul risultato di 2-2.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.