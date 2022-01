Lazio - Udinese, Belleri: "Gara diversa rispetto all'andata, Sarri non la sottovaluterà"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Manuel Belleri ha parlato del match odierno tra Lazio e Udinese. Il doppio ex della partita ha espresso così il suo punto di vista: “Mi aspetto una gara diversa rispetto a quella dell’andata. È passato del tempo, 4 gol subiti sono tanti, la partita sarà diversa. Importante per la Lazio riuscire a vincere, a passare il turno. È una partita delicata, da affrontare nel migliore dei modi. E credo che soprattutto la Lazio tenga tantissimo alla competizione e abbia voglia di far bene”.

COPPA ITALIA - “I tempi sono cambiati. 7/8 anni fa quando la Coppa veniva utilizzata per far giocare coloro che giocavano meno, ora ci si è resi conto sia una competizione da rispettare, che porta introiti e visibilità, che porta successi che possono anche essere gli unici in stagione”.

TURNOVER - “Sarri farà dei cambi ma con la testa e con la mente convinta di mettere in campo una formazione adeguata per vincere la partita. Non credo andrà a sottovalutare la competizione. Ho visto che domenica ha fatto gol Lazzari, un giocatore che ho sempre apprezzato e che si è tolto forse qualche sassolino. Penso che l’allenatore punti molto su questa competizione, ha dato grandi soddisfazioni in passato”.

