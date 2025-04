Lazio, uno squalificato e un'ammonizione pesante: le decisioni del giudice sportivo

La trentaduesima giornata di Serie A si è conclusa ieri col posticipo tra Napoli e Empoli e, come di consueto, il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni in merito. A proposito della Lazio, impegnata contro la Roma, è stata confermata la squalifica per Isaksen. Il danese era diffidato e con l'ammonizione rimediata nel derby sarà costretto a fermarsi un turno saltando così la sfida col Genoa. Ammoniti anche Pellegrini e Zaccagni, che entra ufficialmente in diffida, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e Rovella "per proteste nei confronti di un ufficiale di gara".

Inoltre, il giudice ha disposto nei confronti della società il pagamento di un'ammenda "di € 4.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Sanzione inflitta anche alla Roma, ma con un ammontare di 6.000 euro per "avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

