Lazio, vacanze in famiglia per Cataldi: sui social teneri scatti col piccolo Tommaso - F&V

In attesa dell'inizio della nuova stagione calcistica, Danilo Cataldi sta trascorrendo qualche momento di relax con la moglie Elisa e il figlio Tommaso. La famiglia al completo è a Marina di San Nicola, come testimoniano le foto e i video condivisi con i propri followers di Instagram. In particolare, alcune immagini riprendono il centrocampista della Lazio mentre coccola e scherza col piccolo di casa. Momenti di tenerezza dopo il complicato rush di campionato, che ha visto lo stesso classe '94 infortunarsi nella sfida della ripresa contro l'Atalanta.

CLICCA QUI PER IL VIDEO