Lazio, Zaccagni la mette sotto al sette ed è boato all'Olimpico - VIDEO
04.11.2025 10:00 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Un colpo da maestro, da leader. Di quei professori di tecnica che entrano in classe e iniziano a disegnare con precisione linee e figure, proprio come Mattia Zaccagni contro il Cagliari con il suo eurogol.
La difesa di Pisacane sbaglia in uscita e regala la sfera di gioco al capitano che non perdona e arpiona, sistema col busto e poi coordinandosi infila sotto al sette un missile preciso e potente come solo lui sa fare.
A celebrare il gol, unendosi alla grande festa dei laziali è Dazn che, sui social ha pubblicato il video del secondo gol della Lazio: "Il raddoppio del capitano. Il bellissimo gol di Zaccagni allo scadere ️".