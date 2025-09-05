Mattei duro: "Lazio, non c'è la prospettiva di poter migliorare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato del momento di casa Lazio, al termine di un'estate che ha avuto come protagonista il mercato bloccato. Poi la brutta sconfitta col Como e il ridimensionamento delle ambizioni della squadra nonostante la netta vittoria col Verona. Ecco le parole del giornalista:

“Il problema è che se paragoniamo la Lazio di 10-15 anni fa a questa, il livello è pressoché simile. Da un lato va bene, perché non si peggiora; dall’altro però non c’è la prospettiva di poter migliorare il rendimento a livello di prestazioni e di classifica. Il portafoglio che viene dato al direttore sportivo fa sempre la differenza. Per raggiungere i traguardi bisogna volerli raggiungere in tutti i modi, economici e fisici. Il mercato lo muovono i ds e i procuratori, con i quali è necessario avere buoni rapporti".

