MOVIOLA - Juventus - Lazio, lacune per Massa: manca un rosso nel primo tempo

Termina con un ko per la Lazio il 20° incrocio tra i biancocelesti e Davide Massa. Il bilancio con il fischietto della sezione di Imperia si aggiorna così a 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Direzione non impeccabile per l'arbitro ligure. A seguire gli episodi disciplinari più rilevanti del match:

PRIMO TEMPO

22' - Ruvido Danilo su Correa, Massa lascia correre: resta dolorante a terra per qualche istante l'attaccante laziale.

24' - Episodio molto contestato dai bianconeri in area di rigore della Lazio: servizio in profondità per Chiesa, Acerbi è in anticipo ma la palla rimpalla sul braccio di Hoedt. Massa è vicino e lascia correre ritenendo fortuito il tocco. Dopo un rapido consulto con Di Bello al Var si torna a giocare.

34' - Ingenuo Alex Sandro che a contrasto aereo con Correa rifila una gomitata all'argentino: Massa concede punizione limitandosi a redarguire il brasiliano senza ammonirlo. Potevano esserci anche gli estremi per un cartellino rosso.

45' - Il primo tempo si conclude senza extra time.

SECONDO TEMPO

57' - Giudicato regolare l'intervento di Chiesa in anticipo su Escalante in occasione del gol di Morata.

59' - Penalty ingenuo regalato alla Juventus: c'è il contatto tra Milinkovic e Ramsey in area di rigore. Il serbo interviene con le migliori intenzioni, ma intercetta prima il piede del bianconero.

62' - Scomposto e fuori tempo l'intervento di Chiesa su Marusic che provoca la reazione del montenegrino: Massa smorza i toni ma dimentica di ammonire l'esterno bianconero.

83' - Ruvido Bernardeschi in contrasto aereo su Patric: poteva starci il giallo.

90' - Concessi solo 3 minuti di recupero.