Mudingayi spiega: "La Lazio deve sapere dove intervenire sul mercato"

© foto di Federico De Luca

Un doppio stop in campionato e in Europa League non rovinano l'ottima stagione fin qui della Lazio. Ne è sicuro l'ex centrocampista biancoceleste Gaby Mudingayi, che è intervenuto ai microfoni di news.superscommesse.it. In particolare, però, ha spiegato anche che la società deve sapere dove intervenire sul mercato per migliorare la rosa e aiutare Baroni. Queste le sue parole: "La Lazio ha quasi sempre fatto bene tranne contro la Fiorentina e in poche altre apparizioni. Fin qui la stagione è ottima, sia in Italia che in Europa, anche se società e allenatore devono, ovviamente, sapere sempre dove poter intervenire per migliorare la rosa. Certo, capisco l’amaro in bocca dell’ambiente perché contro la Viola, giocando in casa, era una partita da vincere e da sfruttare per avvicinare l’Europa che conta. Che occasione persa!".