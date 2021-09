Nazionali, nove biancocelesti in partenza: tutti gli impegni della sosta

Concluse le prime due giornate di campionato, è già tempo di pensare alle Nazionali. Diversi calciatori biancocelesti torneranno in patria per rappresentare il proprio Paese tra amichevoli e qualificazioni per il Mondiale in Qatar del 2022. I giocatori che lasceranno Formello sono Hysaj e Strakosha (Albania), Marusic (Montenegro), Muriqi (Kosovo), Akpa Akpro (Costa d'Avorio), Milinkovic (Serbia), Kamenovic (Serbia Under 21), Acerbi e Immobile (Italia). Di seguito tutti gli impegni delle rispettive Nazionali.

ALBANIA (Strakosha e Hysaj)

2/09 Polonia-Albania h20:45 Qualificazione Mondiali

5/09 Albania-Ungheria h18 Qual Mond

8/09 Albania-San Marino h20:45 Qual Mond

ITALIA (Acerbi e Immobile)

2/09 Italia-Bulgaria h20:45 Qual Mond

5/09 Svizzera-Italia h20:45 Qual Mond

8/09 Italia-Lituania h20:45 Qual Mond

MONTENEGRO (Marusic)

1/09 Turchia-Montenegro h20:45 Qual Mond

4/09 Olanda-Montenegro h20:45 Qual Mond

7/09 Montenegro-Lettonia h20:45 Qual Mond

KOSOVO (Muriqi)

2/09 Georgia-Kosovo h18 Qual Mond

5/09 Kosovo-Grecia h20:45 Qual Mond

8/09 Kosovo-Spagna h20:45 Qual Mond

SERBIA (Milinkovic)

1/09 Qatar-Serbia h20:45 Amichevole

4/09 Serbia-Lussemburgo h18 Qual Mond

7/09 Irlanda-Serbia h20:45 Qual Mond

COSTA D’AVORIO (Akpa Akpro)

3/09 Mozambico-Costa d’Avorio h15 Qual Mond

6/09 Costa d’Avorio-Camerun h21 Qual Mond

SERBIA U21 (Kamenovic)

3/09 Serbia U21-Ucraina U21 h18 Qual Europei 2023 U21

7/09 Macedonia del Nord U21-Serbia U21 h16 Qual Europei 2023 U21