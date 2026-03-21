Parma, Cuesta in emergenza: due centrali salteranno la Lazio

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Oltre al danno, anche la beffa. Il Parma di Carlos Cuesta ha perso in casa contro la Cremonese, uno 0-2 che riapre prepotentemente la lotta salvezza per i biancorossi che ora hanno raggiunto il Lecce (17esimo) e accorciato sulla Fiorentina. Seppur gli emiliani si trovino in una posizione relativamente tranquilla (13esimi con 34 punti), il campionato è ancora lungo e non è il caso di abbassare la guardia.

Contro la Cremonese, però, il tecnico spagnolo ha perso due giocatori importanti in vista della prossima gara. Sia Mariano Troilo che Lautaro Valenti, 2/3 della difesa parmense, sono stati ammoniti. Erano entrambi diffidati e saranno costretti a saltare la sfida dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri, in programma Sabato 4 aprile alle 20:45.