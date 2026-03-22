Parma, Cuesta punta subito la Lazio: "Cercheremo di vincere"
Brutta battuta d'arresto per il Parma, che ha perso in casa contro la Cremonese del nuovo allenatore Marco Giampaolo. Nella conferenza stampa post partita, l'allenatore dei crociati Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di Dazn proiettandosi subito alla sfida contro la Lazio di Sarri dopo la sosta. Di seguito le sue parole.
"Non siamo stati all'altezza. Bisogna analizzare e lavorare per tornare sulla dinamica avuta fino a due settimane fa. Il focus della sosta? Prima di tutto bisogna avere molta chiarezza, l'obiettivo non è raggiunto, dobbiamo lavorare molto perché conosciamo la difficoltà del calendario e delle prossime otto partite. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, migliorare in tutto e focalizzarci sui punti più importanti per portare il risultato a casa contro la Lazio".