Pisa - Lazio, il doppio ex Sclosa: "Gli infortuni hanno inciso. Pronostico? 1-1"

Ospite della puntata numero 293 di Finestra sull’Arena, Claudio Sclosa ha ripercorso con emozione i suoi ricordi legati al Pisa, soffermandosi poi ad analizzare l’attuale momento della squadra toscana in vista della sfida contro la Lazio, altra squadra per cui ha avuto modo di giocare prima dal 1988 al 1994 (133 presenze e 1 gol) e poi nel 1995.

Nell'intervista, riportata da sestaporta.news, Sclosa ha parlato del momento che stanno vivendo Pisa, Lazio e Torino (altra sua ex squadra): "Non sono partite benissimo per quanto riguarda i risultati. Per quanto riguarda il gioco, sicuramente qualcosa hanno dimostrato, nel senso che sono tre squadre alle quali sicuramente gli infortuni hanno creato un po’ di problematiche".

Infine, un pronostico per la partita di questa sera: "Mi tocca! Io non sono bravo nei pronostici. Però è una partita dove tutte e due le squadre arrivano da due risultati importanti. Il Pisa ha pareggiato a San Siro, la Lazio ha battuto la Juve. Bisogna vedere come si arriva fisicamente e mentalmente dopo le infrasettimanali. Secco? Dico 1-1. Classico risultato democristiano”

