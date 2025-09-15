Piscedda incredulo: "Non mi aspettavo questa Lazio! Peccato perché..."

Nel post partita di Sassuolo - Lazio, ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto l'ex calciatore Massimo Piscedda, che ha commentato la sconfitta della squadra di Sarri. Di seguito le sue parole.

“Non mi aspettavo questa Lazio. Questa ricerca del possesso sostentata che non porta a nulla dà un po’ fastidio. Peccato perché l’inizio era stato buono. Poi il Sassuolo ha preso coraggio. Serviva più pragmatismo. Mi sembra che stiamo sdoganando anche Castellanos che ora deve giocare con la squadra e non fare gol. La Lazio non tira in porta. Pedro quando è entrato sembrava un alieno perché ha subito velocizzato il gioco. Ora hanno il derby, quindi è un’occasione per farsi perdonare. Il Sassuolo ha preso coraggio, ma resta una squadra che lotterà per non retrocedere. Il gol subito? Sono i gol subiti dalla difesa di Sarri marcando a zona, che è bellissima, ma devi impattare il pallone. Poi i giocatori nell’area piccola non mi piacciono, ma lo fanno molti allenatori”.

