Roma, Angeliño all'intervallo: "Per vincere dobbiamo restare concentrati"
Negli istanti precedenti all'inizio del secondo tempo di Lazio - Roma, Angeliño ha rivelato le sue impressioni sula gara ia microfoni di dazn. Queste le sue parole: “Dobbiamo continuare a lavorare così forte se vogliamo vincere. Dobbiamo essere concentrati per altri 45 minuti. Quello che ci ha detto il mister rimane nello spogliatoio”.
