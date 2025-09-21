Roma, Celik a Dazn: "Il derby è speciale. Gasperini ci ha chiesto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poche parole quelle di Celik, rilasciate nel pre gara di Lazio - Roma ai microfoni di Dazn. Il giallorosso ha provato a raccontare l'emozione che sta provando parlando anche delle richieste di Gasperini: "Il derby è speciale e mi piace giocarlo. Essere in campo con la Roma è sempre speciale. Cosa ci chiede Gasperini? Vuole una squadra che faccia bene, in attacco e in difesa".

