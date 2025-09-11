Roma, clamoroso Nainggolan: "Dovbyk è sopravvalutato. E Koné..."

Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, ha parlato a Fantalab di argomenti di attualità, ma anche del passato: "Dovbyk è sopravvalutato. Koné credo non sia né sopravvalutato né sottovalutato. È un giocatore forte, la palla non gliela prendi perché ha tanta fisicità, ma non ha assist e gol. Come lui ne ho visti veramente tanti che poi magari non arrivano ad un livello alto. Lo metterei tra i centrocampisti migliori della Serie A come stile di gioco, ma non ha assist e gol nelle gambe. Dzeko è uno degli attaccanti più forti. Lui fa giocare meglio gli altri, ha assist, visione di gioco".