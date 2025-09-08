Roma, cos'è successo con Sancho? Ranieri fa chiarezza

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri ha fatto chiarezza su quanto avvenuto tra la Roma e Sancho durante l'estate, in una delle telenovelas che hanno caratterizzato la sessione estiva di calciomercato. Di seguito le parole del dirigente giallorosso:

"Era un'operazione economicamente molto pesante, ma i Friedkin pur di accontentare l'allenatore l'avrebbero fatta. Certo che c'era da vendere qualcuno, finché non si sarebbe venduto qualche pezzo pregiato non si poteva fare. Quel pezzo pregiato non credo si sarebbe mai venduto, perché al momento ce li vogliamo tenere. Dovevamo inserire dei giovani nella speranza che il tecnico li avrebbe valorizzati al massimo così da poterli rivendere per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario".

