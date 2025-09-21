Roma, Cristante a Dazn: "Vittoria meritata. Il derby può caricarci"

TUTTOmercatoWEB.com

Il centrocampista giallorosso Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale di Lazio - Roma. Queste le sue parole: “Non vincere sarebbe stato un peccato, è andata bene così. Abbiamo vinto, penso l’abbiamo meritata e ce la portiamo a casa”.

“Sono contentissimo per Lorenzo, se lo meritava dopo tutte le situazioni in estate. Ha fatto una gran partita, ha fatto il gol decisivo e siamo tutti contenti per lui”.

“Il mister è sempre carico, porta il suo calcio propositivo. Dobbiamo solo seguirlo perché ha dimostrato ovunque che porta risultati, fa giocare bene le sue squadre e le fa vincere. Penso siamo sulla buona strada, abbiamo fatto un ottimo inizio di campionato. Il derby aiuta perché era una partita fondamentale. Dobbiamo continuare a credere nei suoi principi di gioco e faremo ottimi risultati”.

“Ero contento, gli ho dato un abbraccio perché se lo meritava. Siamo un bel gruppo di ragazzi che sono qui da un po’ di anni, conosciamo la città e la piazza. La fascia una volta ce l’ho io, una Lorenzo, Mancini, Stephan, penso sia un pacchetto di capitani che è tanto che siamo qui e dobbiamo semplicemente dimostrarlo in campo e trasmetterlo ai ragazzi arrivati da poco”.

“Si festeggia, oggi è un giorno di festa per noi e per i nostri tifosi. Da domani però finisce, bisogna pensare a mercoledì. Sappiamo che qui si vive di alti e bassi e sappiamo di dover stare con i piedi per terra. Dobbiamo farci caricare da partite con il derby, ma bisogna pensare alla prossima e restare concentrati, non si può festeggiare troppo”.

