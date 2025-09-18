Roma, Ghilardi si prepara al derby contro la Lazio: "Non vedo l'ora che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby di Roma è una partita dalle mille emozioni, ancora di più per chi si accinge a giocarlo per la prima volta. Ai margini dell'evento del Business Club giallorosso con i partner commerciali, il nuovo acquisto della Roma Daniele Ghilardi ha parlato del suo arrivo nella Capitale e del derby, in programma domenica alle 12:30. Ecco di seguito le sue parole:

"Vivere Roma è fantastico, basta girarsi intorno per vedere la bellezza della città, è un'emozione giocare per questa squadra. Per me quello del mister è un nuovo metodo di gioco, ma pian piano mi sto abituando e mi sono inserito bene nella squadra anche grazie ai compagni che mi hanno accolto molto bene. Essere qui è un onore, mi sto ambientando velocemente e il mio obiettivo è crescere e migliorare seguendo il Mister. Il derby l'ho sempre seguito in tv e posso immaginare lo spettacolo che sarà vederlo dal campo, non vedo l'ora che arrivi domenica".