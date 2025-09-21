Roma, Mancini a Dazn: "Siamo molto contenti. Questa squadra ha tanti leader"

TUTTOmercatoWEB.com

Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida tra Lazio e Roma. Queste le sue parole: “Tutti quelli che ci sono da tanto e sono più vecchi nello spogliatoio si sentono importanti, è una grande cosa avere tanti leader. Noi cerchiamo di dare una mano a chi arriva. Oggi forse è la quindicesima volta che faccio il derby e ogni derby è sempre un malore nello stomaco perché per Roma è una partita è importante e chi viene a fuori spesso non lo può a capire, ma appena entri nel riscaldamento ti fanno capire cos’è. Siamo contenti per questa vittoria”.

