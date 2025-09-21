Roma, Pellegrini a Dazn: "Dietro il gol c'è tanto. Futuro? Il calcio è imprevedibile"

TUTTOmercatoWEB.com

Lorenzo Pellegrini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio - Roma. Queste le sue parole: “C’è tanto dietro questo gol. Mi sono un po’ commosso dopo il gol perché è da quando mi sono fatto male che le persone che mi sono vicine sanno quanto ci tenevo a tornare bene e se oggi sono riuscito a tornare in campo e a vincere il derby tanto dipende della mia famiglia e dalle persone che mi sono state vicine in questo periodo di fatica”.

“I tifosi mi vogliono bene? Non l’ho mai messo in dubbio e io voglio bene a loro. Aldilà di tutto penso che questa squadra più migliorare ancora tanto, perché ha un sacco di persone e uomini con tanta personalità che tengono tantissimo alla Roma e io mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani e di trasmettere questa passione a chi arriva e a chi viene e magari non ha capito dov’è. In questo c’è anche lui che è come un fratello (Mancini n.d.r.)".

“Aldilà di tutte le parole che uno può dire, c’è una costante ed è che io amo la Roma e fin quando porterò questa maglia non darò mai qualcosa in meno. Non so cosa succederà in futuro, perché la vita è imprevedibile. Basta guardare ciò che è successo, ero a un passo dall’andare via oggi torno dall’inizio in un derby e faccio un gol vittoria. Il calcio è imprevedibile e bello per questo e io me lo vivo fino alla fine con questa maglia addosso".

“Gol sotto la Sud? Chi mi vuole bene lo sa che mi manca fare un gol di là, ma va bene sotto la Sud, sotto la Nord, anche sotto la Tevere se ci mettono una porta”.

