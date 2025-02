Roma, Ranieri contro Stieler ma i numeri lo smentiscono: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è passata inosservata la sfuriata dell'allenatore della Roma Claudio Ranieri sulla conduzione di gara dell'arbitro Stieler nella sfida contro il Porto terminata per 1-1. Nello specifico l'allenatore ha puntato il dito contro il presidente della Commissione Arbitri della Uefa Rosetti "colpevole" di aver designato un arbitro che "favorisce" le squadre di casa: "Parlo con Rosetti, come fa a mandare a Oporto un arbitro che in 22 partite la squadra in trasferta ha fatto solo nove pareggi. Queste cose le sa? Un campo caldo e lei fa questa designazione? Non so perché", queste le sue parole.

In verità non è proprio così e a dirlo sono i numeri: nella stagione 2016/2017 lo Spartak Mosca ha infatti battuto l'Atheltic Bilbao in trasferta per 1-2, e lo stesso ha fatto il Chelsea in casa della Dynamo Kiev (0-5) e l'Inter in casa del Rapid Vienna (0-1). L'arbitro Stieler ha anche diretto la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Celtic con il successo degli scozzesi per 1-2.