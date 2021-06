Sampdoria, tutto su Dionisi: ma Ferrero deve aspettare l’Empoli

La Sampdoria fa sul serio per Alessio Dionisi. Dopo l'addio a sorpresa di Ranieri, il club blucerchiato è ancora alla ricerca di una nuova guida tecnica per la prossima stagione. Il presidente Ferrero però ha le idee chiare. L'obiettivo numero uno per la panchina è l'allenatore dell'Empoli autore di una splendida cavalcata che ha portato la società toscana in Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Samp deve aspettare il via libera dell'Empoli per intavolare una trattativa con il mister. Dionisi, accostato anche alla Lazio per il dopo Inzaghi ma solo come piano secondario, ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe salutare l'Empoli già da quest'estate.