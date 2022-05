Sarri: “Lazio società in mano a una famiglia. Questa cosa mi fa impazzire”

TUTTOmercatoWEB.com

È tempo di bilanci per Maurizio Sarri e la sua Lazio. Al termine della sfida contro l'Hellas Verona, il tecnico toscano d'adozione ha toccato tantissimi aspetti evidenziando come quella biancoceleste sia una delle poche società in Italia a non essere finita in mano a un fondo. Un aspetto molto importante per il Comandante che davanti ai media presenti commenta così: "Siamo una delle poche società non i mano ai fondi ma in mano a una famiglia. Questa è una cosa che mi fa impazzire. La politica societaria, che riguarda gli investimenti, la fa la famiglia che rappresenta la società. Si può fare un bel lavoro perché l'ambiente è bello e il gruppo si è compattato in maniera straordinaria specialmente negli ultimi mesi. Se siamo contenti tutti e due andiamo avanti e facciamo contratti".