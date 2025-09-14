Sassuolo, Grosso a Dazn: "Usciamo dal campo a testa alta. Bella vittoria contro la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Prima vittoria stagionale per il Sassuolo che al Mapei batte di misura la Lazio, grazie al gol di Fadera, e conquista i primi tre punti della sua stagione. Al termine della sfida un soddisfatto Fabio Grosso ha commentato il match ai microfoni di Dazn.

"Avevo detto che sarebbe servita una grandissima partita e i ragazzi l’hanno fatta. Siamo stati in campo a testa alta e usciamo dal campo con una bella vittoria contro un avversario forte e non era assolutamente scontato", queste le sue parole.

