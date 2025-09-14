Sassuolo - Lazio, caos in panchina: litigio tra Rovella, Pellegrini e alcuni tifosi
Momenti di tensione sulla panchina della Lazio. Verso la fine del primo tempo della gara contro il Sassuolo, Rovella, appena rientrato in panchina dopo il cambio con Cataldi, insieme a Pellegrini, ha avuto un breve litigio con alcuni tifosi biancocelesti presenti in tribuna. Non è chiara la motivazione del battibecco, terminato dopo qualche minuto. Questo il racconto di Federico Sala di Dazn da bordocampo: “Lungo battibecco con Rovella e Pellegrini con alcuni tifosi della Lazio. Ma la situazione dovrebbe essere rientrata".
