Sci, Matteo Franzoso: incidente in allenamento in Cile. Il 25enne è in gravi condizioni
Cresce l'apprensione per le condizioni di Matteo Franzoso, velocista azzurro, svicolato sotto una rete di protezione mentre si allenava a La Parva, in Cile nel ritiro della Nazionale...
