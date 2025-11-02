Serie A | Che beffa per Zanetti: l'Inter vince grazie ad un autogol nel finale
02.11.2025 14:50 di Simone Locusta
Termina 1-2 la sfida al Bentegodi tra Verona e Inter valida per la nona giornata di Serie A. L'Inter continua la sua corsa e guadagna tre punti fondamentali per la lotta scudetto.
Gli uomini di Chivu beffano il Verona di Zanetti all'ultimo minuto grazie ad un autogol fortuito di Frese. Nonostante una partita intensa e un pareggio ben difeso fino all'ultimo, gli scaligeri non sono riusciti a strappare un punto che sarebbe stato importante per muovere la classifica.