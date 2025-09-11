Serie A, l'ex Lazio Di Canio fa il punto: "Inter dietro al Napoli. Sul Como..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

È ancora presto per arrivare a conclusioni definitive, ma dopo due giornate si ha già una prima idea sul valore delle rose di questa Serie A. Intervistato ai microfoni de La Stampa, l'ex attaccante di Lazio e Juventus Paolo Di Canio ha detto la sua in merito. Sulla lotta Scudetto pochi dubbi, con l'Inter appena dietro al Napoli. Ma l'arma in più dei partenopei è Conte: "Forse è l’unica squadra che ha inserito sul mercato profili europei pronti a essere subito titolari. Conte è rimasto perché ha capito che poteva ricevere quello che chiedeva".

Poi sulla Juventus: "Ha ritrovato Bremer e Openda in Italia può fare la differenza. Poi bisogna valutare l’impatto di Vlahovic". Il Milan ha deluso, ma al fotofinish si è regalato un centrocampista che può fare la differenza: "Non aveva nessuno come Rabiot, anche se il mercato resta un ibrido deludente". Infine sul Como: "Ci divertirà, ma non credo possa fare qualcosa come il Brighton in Premier League".

