Serie A, non solo Bologna - Lazio: il programma della giornata

22.03.2026 11:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Serie A, non solo Bologna - Lazio: il programma della giornata
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Oggi domenica 22 marzo non è solo il giorno di Bologna - Lazio. La trentesima giornata di Serie A continua e vede in programma cinque sfide, ognuna delle quali ha un peso determinante, che sia per la lotta all'Europa o per la lotta salvezza. Ecco di seguito i match in programma:

COMO - PISA (Ore 12:30)

BOLOGNA - LAZIO (Ore 15:00)

ATALANTA - VERONA (Ore 15:00)

ROMA - LECCE (Ore 18:00)

FIORENTINA - INTER (Ore 20:45)

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.