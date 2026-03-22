Serie A, non solo Bologna - Lazio: il programma della giornata
22.03.2026 11:30 di Simone Locusta
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Oggi domenica 22 marzo non è solo il giorno di Bologna - Lazio. La trentesima giornata di Serie A continua e vede in programma cinque sfide, ognuna delle quali ha un peso determinante, che sia per la lotta all'Europa o per la lotta salvezza. Ecco di seguito i match in programma:
COMO - PISA (Ore 12:30)
BOLOGNA - LAZIO (Ore 15:00)
ATALANTA - VERONA (Ore 15:00)
ROMA - LECCE (Ore 18:00)
FIORENTINA - INTER (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.