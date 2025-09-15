Serie A Women's Cup, non solo la Lazio: le altre qualificate alle Final Four

Si è conclusa nel weekend la fase a gironi della Serie A Women's Cup che ha decretato le quattro protagoniste delle Final Four. La prima a strappare il pass per le semifinali è stata la Lazio, che ha superato a punteggio pieno questa prima fase, seguita dall'Inter. Le gare di domenica pomeriggio hanno reso note le altre due squadre che accederanno al prossimo turno: Roma e Juve, entrambe in bilico fino all'ultimo.

