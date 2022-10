Sturm Graz - Lazio, scelto l’arbitro del match: i precedenti con le italiane

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà il francese Benoît Bastien l'arbitro di Sturm Graz-Lazio, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League e in programma giovedì alle 18:45. I due assistenti saranno i connazionali Zakrani e Berthomieu, così come il quarto uomo Pignard. Al VAR tocca agli olandesi Dieperink e Oostrom (aiuto VAR).

I PRECEDENTI CON LE ITALIANE - Il fischietto francese ha già diretto diverse gare delle squadre italiane comprese due della Nazionale, l'ultima con l'Ungheria in Nations League. Una volta il Milan, nella sconfitta per 3-1 del 2018 in Europa League con l'Olympiakos, una volta la Juventus, nella vittoria del 2019 in Champions contro il Bayer Leverkusen, e in un'occasione il Napoli quando rifilò 5 gol nel 2015 ai danesi del Midtjylland. In stagione Bastien ha già arbitrato un match di Conference League, uno dei preliminari di Champions League, due di Nations League e cinque del campionato francese.