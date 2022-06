Supercoppa, prevista una rivoluzione del torneo con semifinali e finale

TUTTOmercatoWEB.com

La Supercoppa italiana potrebbe non essere più quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Durante l'Assemblea della Lega di Serie A che si è tenuta nella giornata di ieri si è infatti discusso anche del format che a partire dalla prossima stagione potrebbe subire alcune variazioni.

Come riportato da Milano e Finanza infatti la città in pole per ospitare la manifestazione sarebbe ancora una volta Riad. La Capitale dell'Arabia Saudita, che ospiterà prima della scadenza del contratto l'edizione 2022/2023, avrebbe infatti messo sul piatto ben 23 milioni di euro a edizione più bonus da concordare. Una cifra importante per il trofeo che potrebbe aprirsi alle prime due classificate della Serie A e alle due finaliste di Coppa Italia. In questo modo la Supercoppa si svolgerebbe quindi in due semifinali e una finale. La squadra vincente incontrerebbe poi il club vincitore della Super Cup saudita.