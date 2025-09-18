Totti, la data dell’anniversario con Noemi lo “inguaia”: ecco cosa non torna

Fonte: TuttoGossipNews.it

Il 13 settembre scorso, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato i loro primi tre anni d’amore con una serata da sogno in un albergo romano. Suite di lusso dal valore di migliaia di euro, palloncini, torta personalizzata e un regalo firmato Hermès voluto dall’ex calciatore per la compagna hanno fatto da cornice a una ricorrenza che la coppia ha voluto celebrare in grande stile, per poi pubblicare le foto sui social. Ma proprio quelle foto rischiano di mettere in difficoltà l’ex marito di Ilary Blasi... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > TOTTI <

