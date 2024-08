Ventola: "Lazio-Venezia come Juve-Como. Bisogna..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Ottime partenze in campionato per Lazio e Juventus che battono in casa rispettivamente le neopromosse Venezia e Como. Nicola Ventola predica calma. Durante la trasmissione Viva El Futbol, l'ex attaccante di Inter e Bari ha analizzato così le prestazioni dei biancocelesti e dei bianconeri: "Mi ha sorpreso ieri la Lazio. Ha fatto molto bene, ma vale lo stesso discorso di Juventus-Como, bisogna aspettare. Le squadre che normalmente impattano peggio sulla Serie A sono le neopromosse”.