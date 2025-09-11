Verona, per Mosquera intervento di appendicectomia in urgenza: il comunicato
A pochi giorni dalla ripartenza del campionato, con la sfida interna contro la Cremonese che attende l'Hellas Verona lunedì sera, il club gialloblu comunica che l'attaccante Daniel Mosquera è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico di rimozione dell'appendice.
Di seguito il comunicato della società: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Daniel Mosquera è stato sottoposto nella mattinata di oggi, giovedì 11 settembre, a un intervento di appendicectomia in urgenza, all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.
La procedura chirurgica, che si è resa necessaria per il quadro clinico sviluppatosi durante la notte scorsa, è perfettamente riuscita. Il Club ringrazia il Direttore del reparto di Chirurgia Generale, dott. Giacomo Ruffo, e il suo staff. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".
Non è ancora dato sapere dunque per quanto tempo l'attaccante colombiano dovrà rimanere lontano dal terreno di gioco, intanto il tecnico Paolo Zanetti deve fare i conti con la sua assenza nell'immediato dopo averlo schierato titolare nell'esordio di Coppa Italia contro l'Audace Cerignola e dopo averlo fatto subentrare negli scorci finali delle sfide contro Udinese e Lazio in Serie A.