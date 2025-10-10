WOMEN | Lazio, Ashworth-Clifford: "Sto vivendo un periodo intenso. Col Genoa..."

Lucy Ashworth - Clifford, arrivata alla Lazio Women in estate, ha parlato nel match program della sfida contro il Genoa, in programma sabato al Fersini e valida per la seconda giornata di campionato. Queste le parole della biancoceleste:

Ciao Lucy, nelle prime cinque partite ne avete vinte quattro. Avresti mai pensato a una partenza simile?

"Posso dire che abbiamo avuto un inizio davvero impressionante. Sono molto orgogliosa delle mie compagne per ciò che siamo riuscite a ottenere in cosi poco tempo".

Nell'ultima sfida contro il Como Women avete vinto una partita molto importante con tante assenze..

"Abbiamo conquistato tre punti molto pensati. È una vittoria che dimostra la forza della nostra squadra: riusciamo a ottenere risultati anche quando dobbiamo fare a meno di giocatrici importanti".

Sabato affronterete il Genoa che è stato sconfitto nella gara di esordio. Che tipo di match sarà?

"Sarà una sfida complicata. Il Genoa è una squadra ben organizzata e difficile da superare. Dovremo essere intelligenti e molto creative in zona offensiva per dare vita a occasioni pericolose".

Sei arrivata alla Lazio in estate. Come stai vivendo questo primo periodo?

"Sto vivendo un periodo intenso. E sicuramente una fase di transizione per me che vivo giorno per giorno".

Quale tra le compagne di squadra ti stanno aiutando maggiormente?

"Ho diverse compagne che al momento sono anche le mie "autiste" personali, sono molto grata a loro! Le ragazze sono state davvero disponibili con le difficoltà linguistiche di questo primo periodo. Apprezzo molto la loro pazienza e disponibilità".

Cosa ti sta insegnando il calcio italiano?

"In questi primi mesi sto imparando molto, soprattutto a giocare in maniera più aggressiva fronteggiando anche la maggior pressione delle avversarie".

Quali sono i tuoi punti di forza e quelli deboli su cui vuoi ancora migliorare?

"Per quanto riguarda i miei punti di forza mi sento di dire che sono una calciatrice con una spiccata mentalità offensiva in grado di suggerire in area cross pericolosi. Punti deboli? Voglio migliorare in tutti gli aspetti del mio gioco e anche con l'italiano (ride n.d.r.]".

Oltre al Genoa affronterete in casa anche la Juventus. Quanto sarà importante giocare due gare consecutive in casa?

"Giocare davanti ai nostri tifosi è certamente molto bello per noi. Vogliamo dare subito la giusta impronta alla stagione per riuscire a offrire prestazioni di livello a prescindere dall'avversario".

