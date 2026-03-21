WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Cosa ci è mancato? Il culo. Si vede che..." - VIDEO

La Lazio Women esce sconfitta dal derby, perdendo così anche la possibilità di agganciare il terzo posto. Al termine dell'incontro, in zona mista, ha parlato il tecnico delle biancocelesti, Gianluca Grassadonia. Queste le sue parole: "Cosa ci è mancato? Il culo, è stata una beffa. Pazienza, una grande prestazione delle ragazze in un momento di grande difficoltà. Eravamo senza centrocampiste. Brave chi ha giocato e chi è subentrata. sono chiaramente deluso ma non per me, per le ragazze. Poteva portarci al terzo posto, poi gli episodi non ci sono girati in nostro favore. Però questa squadra ha dato, le singoli giocatrici anche. Complimenti alla Lazio”.

“Adesso c’è rabbia, il primo gol da un punto di vista mentale ci ha abbattuti. Il colpo di testa di Piemonte era gol, è finito addosso al portiere. Bisogna accettare la sconfitta, bisogna ingoiare il boccone amaro ma faccio i complimenti alle ragazze. Una prestazione maiuscola, brave le ragazze. Abbiamo cambiato tanto non avendo poi il tempo a disposizione e abbiamo dovuto cambiare modulo. Abbiamo fatto una gara attenta, portiamo a casa questa sconfitta”.

“I derby sono maledetti per questa squadra? Oggi si, le altre volte quando abbiamo meritato di perdere. Deve darci conforto la prestazione. Se la Lazio non avesse subito il primo gol, avremmo messo in difficoltà la Roma. Complimenti alla Roma, si vede che è l’anno della Roma. Guardiamo avanti”.

“Oggi è veramente difficile. C’è dispiacere, c’è rabbia. Meritavamo il terzo posto. Ci sono ancora cinque partite, è un campionato che non finisce mai e quindi adesso abbiamo l’Inter. Recuperiamo le energie, domani parlerò con le ragazze per ribadire quello che sto dicendo e poi lotteremo fino alla fine”.

“Questa squadra attraverso i principi può giocare con qualsiasi modulo. Il mio grande rammarico è stato non avere a disposizione le mezzali che avrebbero potuto darci una mano e continuare questo canovaccio. Nonostante il cambio di modulo la Roma non ci ha mai impensierito, complimento alle mie ragazze di vero cuore. Questo è un gruppo che lavora bene, si spende bene e ama la Lazio. Sono fortunato a aver queste donne. Non dobbiamo mollare di un centimetro, arrivare fino in fondo e poi la società farà le sue valutazioni”.

“Se recupereremo qualcuno? Non lo so, sono infortuni muscolari. Goldoni ha un infortunio alla caviglia da impatto. Vedremo nel corso della settimana, certo è importante recuperare qualcuno”.

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