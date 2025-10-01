Zazzaroni: "Sarri e Gasp allenatori diversi con problemi simili. Baroni? Gli avevo detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha detto la sua sul tecnico della Lazio Sarri ma anche sulle differenze con l'allenatore giallorosso Gasperini: "Gasperini non ha mai avuto una vocazione difensiva. Se davanti sei povero, fai quello che puoi fare. Non è la Roma di Gasperini ma corre già di più. Soffre ma per fortuna ha un fenomeno in porta. Non è il calcio di Gasperini, che per ora deve fare risultato. Ha diverse attenuanti. Sarri invece tutti che dicevano che metteva tre centrocampisti e invece ha vinto con 4 punte a Genova. Sono allenatori diversi con problemi simili Gasp e Sarri".

Poi sul Torino e la delicata situazione di Baroni: "Di Baroni meglio che non parli: gli avevo detto di non andare, di stare attento. Lì sono 20 anni che c'è Cairo, c'è un ambiente complicato, grandi acquisti non te li fanno e rischi. E sta rischiando".

