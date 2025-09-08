Calciomercato Lazio | Insigne, a breve il vertice della svolta: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La suggestione Lorenzo Insigne diventa sempre più una possibilità concreta. Gli indizi si susseguono e l'ultimo viene proprio dall'ex Napoli, il quale si trova a Roma da sabato. Lotito ieri è rientrato a Roma da Cortina. Potrebbe essere una causalità, ma chissà. E se fosse l'ennesimo indizio che porterebbe Insigne sempre più vicino alla Lazio? Secondo il Corriere dello Sport, il classe '91 si troverebbe a Roma per questioni personali, ma secondo alcune voci starebbe cercando casa da luglio.

Una cosa è certa: Insigne vuole tornare da Sarri, Sarri riabbraccerebbe più che volentieri Insigne. I due si sono già sentiti, ora è la società che deve studiare la fattibilità dell'operazione. A breve è atteso il vertice della svolta, il presidente vuole accontentare Sarri dopo un’estate di rinunce e già a Cortina ha avuto un incontro con D'amico, agente di Insigne. Ora si attendono i due step: il primo consiste nell'offerta ufficiale, che partirebbe da due milioni di euro a stagione con un contratto di un anno più opzione; il secondo, invece, riguarda lo sblocco del mercato, con Lotito che è ancora a lavoro per chiudere l'accordo con un main sponsor e cercare di migliorare i conti entro il 30 settembre.

