Lazio, Luis Alberto: “La società ha sbagliato tanto. Se c’è gente che non capisce di calcio…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de Il Messaggero per Luis Alberto. Tra i tanti temi toccati, l'ex centrocampista della Lazio ha raccontato il suo rapporto con la società biancoceleste negli anni in cui si trovava nella Capitale: "Ha sbagliato tante cose", ha detto. In particolare, secondo lui, i momenti cruciali sono stati gli addii di Inzaghi, di Tare e di Sarri: "Lì si era capito che non si sarebbe andati da nessuna parte", ha spiegato.

E poi ha continuato: "In più quando subentra gente che non ci capisce tanto di calcio diventa difficile e ora lo sarà ancora di più". Per lui bisogna rinnovare davvero tutto alla Lazio, sennò sarà dura. "Menomale che c’è un allenatore che dice quello che pensa e capisce di calcio, almeno lui. Ma se il resto delle persone non lo seguono…", ha concluso.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.