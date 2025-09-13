Lazio, svelata la data per la riapertura della campagna abbonamenti: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo i 980 di Como (non sono stati messi a disposizione più biglietti) e i 6000 che andranno a Reggio Emilia domani per la sfida col Sassuolo, c'è da dire che è un fenomeno autentico quello del tifo laziale in questa stagione. Con 29.163 abbonamenti sottoscritti, la Lazio ha già centrato il secondo miglior risultato dell’era Lotito, alle spalle soltanto della campagna 2023/24, l’anno della qualificazione in Champions League, quando furono staccate 30.333 tessere dopo lo storico secondo posto firmato Sarri.

Lunedì prossimo, però, i sostenitori biancocelesti sono pronti a riscrivere la storia e a superare il record: come rivela Il Messaggero, è già certa la riapertura della campagna abbonamenti a partire da domenica 22 settembre, il giorno successivo alla stracittadina, sperando di riuscire a cavalcare un trionfo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.